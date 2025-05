Fumarola “Occupazione femminile da consolidare, donne da tutelare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il problema del lavoro delle donne va assolutamente risolto: parliamo di una risorsa non solo da inserire nel mercato del lavoro, ma da consolidare”. Così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del congresso regionale del sindacato, al San Paolo Palace Hotel, a Palermo. “Purtroppo una donna su cinque dopo la nascita del figlio abbandona la propria occupazione – prosegue Fumarola, – Attraverso la contrattazione di secondo livello bisogna creare quelle tutele fondamentali alle donne per vivere la genitorialità e non rifiutare incrementi di carriera o straordinari: anche da questo si determina il Gender Pay Gap. Al contempo Regioni ed enti locali devono adottare delle scelte che incrementino asili nido e servizi alla persona, per fare in modo che questa conciliazione possa realizzarsi senza penalizzare le donne”. xd8/vbo/mca3

