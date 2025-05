Un evento per ringraziare i sostenitori e condividere con le realtà del terzo settore l’avvio del nuovo progetto destinato a due giovani e promettenti studenti: è il crowdfunding “Abili a Modo Nostro” promosso dalla Cooperativa sociale onlus Cittanova insieme al Liceo Vida di Cremona per l’inclusione di persone con disabilità.

Presentato il 25 marzo e attivo fino al 25 maggio per le donazioni sulla piattaforma online Idea Ginger, ha già raggiunto e superato la quota base da investire in borse di lavoro per due studenti, che potranno così imparare il mestiere di barista potenziando l’autostima verso un futuro indipendente.

I ragazzi riceveranno assistenza dal personale del Liceo Vida per tutto quanto necessario allo svolgimento della professione, quindi saranno coinvolti nelle attività del bar della scuola paritaria di via Milano e del bistrot del Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica.

Considerato l’esito positivo della raccolta fondi, la Cooperativa ha organizzato un incontro con altre realtà che operano nel settore, invitando in Seminario per un convegno e per un brindisi i rappresentanti di Thisability, BonBistrot-Cooperativa Varietà e Cooperativa Fratelli Tutti.

