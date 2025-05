Zaia “Candidato regionali Veneto? Non dipende da cosa farò in futuro”

VENEZIA (ITALPRESS) – Zaia ministro e candidato per il Veneto per il centrodestra un rappresentante di Fratelli d’Italia?: “Non metterei insieme le due cose – risponde a una domanda dei giornalisti il presidente della Regione Veneto Luca Zaia -: Io non sono ricandidabile e quindi non c’è bisogno di fare uno scambio di favori. Da un lato c’è la scelta della presidenza della Regione che spetta alle segreterie ed è legittimo che la mia segreteria, quella della Lega, chieda un suo rappresentante. E questa non è lesa maesta’. Dall’altro c’e’ quello che farò io in futuro che non c’entra niente con questo. E questo deve essere chiaro”. Ma Zaia ha già deciso cosa fare? chiedono i cronisti: “Vedo che tanti si occupano del mio futuro – risponde Zaia, sorridendo – ma non ho capito se mi vogliono bene o sono preoccupati. Lo capirò strada facendo…”

