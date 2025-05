Zanotti “Pinguini legati a Napoli, io fan di Pino Daniele e 99 Posse”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Da parte mia devo dire che sono un grande fan di diversi progetti di matrice napoletana, Pino Daniele e i 99 Posse. E poi Napoli Centrale, qualsiasi cosa che viene da questa città spesso ha qualcosa di diverso, di originale, da dire”. Così il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, a Napoli per incontrare gli studenti dell’Università Federico II e per promuovere il concerto della band in programma il prossimo 28 giugno allo stadio Maradona.

