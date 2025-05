A New York una raffinata vetrina dell’eccellenza italiana

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La storica sede della Italian Trade Commission, sulla 67^ Strada di New York, a due passi da Madison Avenue, si è trasformata in una raffinata vetrina dell’eccellenza italiana con la terza edizione di “Italy on Madison”. Una serata all’insegna della moda, del design, della bellezza, dell’enogastronomia e dello stile di vita italiano che ha consentito agli ospiti di immergersi nell’essenza del Made in Italy, e ha creato un ponte tra culture e stili italiani e newyorkesi.

Alla serata inaugurale hanno partecipato imprenditori, buyer, influencer, designer e personalità del mondo dei media. Filo conduttore il Made in Italy come esperienza che coinvolge i cinque i sensi.

Come ha sottolineato anche Erica Di Giovancarlo, direttrice dell’ICE negli Stati Uniti.

