Cinema & Spettacoli Magazine – 14/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– “Francesca e Giovanni”, il film di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

– “L’infinito”, l’esordio alla regia di Umberto Contarello

– “Final Destination Bloodlines”, il ritorno della saga horror

– “One to One: John & Yoko”, documentario di Kevin MacDonald

mgg/gtr

© Riproduzione riservata