Dopo il bilancio più che positivo dello scorso anno, Tommaso Filiberti, 4clsa Torriani, ha intrapreso nuovamente il percorso che l’ha portato ad essere Onu ambassador per il secondo anno (Programma New York Young 2025). Sono stati, anche questa volta, mesi di grande impegno tra formazione in e-learing nel fine settimana e poi il lavoro di approfondimento per preparare lo speech alle Nazioni Unite sul tema e lo stato assegnato. Ad affiancarlo, questa volta, una compagna dell’IIS Torriani: Elisa Santomauro di 3binf che ha accettato e vinto questa sfida per la prima volta.

Il programma “New York Young UN 2024 L’Ambasciatore del Futuro” è un progetto di simulazione, in lingua inglese, dei processi diplomatici multilaterali del Modello ONU e prevede cinque giorni di sessione di Commissione Diplomatica, l’ultimo giorno dedicato alle votazioni finali all’interno del Palazzo di Vetro sede delle Nazioni Unite.

Gli studenti che partecipano al progetto approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale e si confrontano indossando i panni di Ambasciatori e Diplomatici rappresentanti lo Stato che viene a loro assegnato. Nel rivestire questo ruolo, i delegati svolgono le attività tipiche della diplomazia: dibattono sui conflitti, negoziano con alleati e avversari, tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, all’interno delle specifiche Committees di inserimento adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.

E così ad Elisa e Tommaso il Programma ha affidato l’approfondimento sulla Repubblica Democratica di Timor Leste, un Paese del profondo sud Est asiatico, e due questioni geopolitiche complesse come “la guerriglia in Sudamerica” e il “Terrorismo in Medio Oriente e Sudafrica”. Non un unico tema, dunque, ma più questioni da affrontare con le competenze di un diplomatico, dal problem solving alla negoziazione.

Arrivati nella Grande Mela hanno potuto scambiare idee e opinioni con gli altri ambassador e intervenire nelle varie discussioni. “Ne è valsa la pena – assicura Elisa – anche solo per vivere la dimensione internazionale con coetanei di tutto il mondo”. E per Tommaso, se è vero che non c’è “due senza tre”, aspettiamoci di ritrovarlo l’anno prossimo, ormai habitué degli scenari internazionali che contano. Complimenti più che meritati ai due studenti dalla ds Simona Piperno.

