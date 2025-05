“Bene l’attivazione di tre nuove lauree specialistiche in infermieristica, ma serve anche un maggiore riconoscimento economico per valorizzare davvero la professione”, questo è quanto dichiara il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, all’indomani dell’approvazione all’unanimità, in Consiglio regionale, della mozione che chiede alla Giunta di attivarsi per l’istituzione di corsi specialistici in cure primarie e sanità pubblica, cure pediatriche e cure intensive ed emergenza.

“Per affrontare la grave carenza di personale – spiega Piloni – non basta istituire nuovi percorsi formativi, anche se sono certamente utili a migliorare la preparazione degli infermieri. Il vero nodo resta l’insoddisfazione crescente tra i professionisti, causata da condizioni di lavoro insostenibili e da una retribuzione inadeguata”.

“Prima ancora di pensare a nuovi corsi – prosegue il consigliere dem – occorre garantire a questi lavoratori, che oggi risultano ancora tra i meno pagati d’Europa, un concreto riconoscimento economico, anche da parte della Regione. Ed è proprio questo l’obiettivo dell’emendamento che abbiamo presentato e fatto approvare nell’ambito della mozione discussa in aula”.

“Le iscrizioni sono in calo e la media d’età degli infermieri è di 55 anni – aggiunge -. Non serve a nulla, come hanno fatto Fontana e Bertolaso, andare all’estero a prendere infermieri che poi non superano le prove che ne accertano i requisiti”.

“La professione infermieristica – conclude Piloni – deve tornare ad essere attrattiva: servono prospettive di carriera, valorizzazione del ruolo e, per chi sceglie di specializzarsi, borse di studio e permessi adeguati che consentano di conciliare studio e lavoro, considerando che la maggior parte degli studenti lavora già in corsia”.

