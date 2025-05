Tra le oltre 400 auto che parteciperanno alla Mille Miglia, la carovana più famosa del mondo, c’è anche un equipaggio cremonese formato da Mauro Joriini (pilota) e Giorgio Baiocchi (navigatore). Un sogno che si è realizzato per entrambi, appassionati di auto d’epoca. Viaggeranno con una Triumph TR2 del 1954, 2000 di cilindrata, completamente restaurata nell’officina Noci di Robecco d’Oglio. Sarà Pietro Noci, che con il papà sistema auto d’epoca da più di trent’anni, a seguire l’equipaggio cremonese. Noci ha un ricco palmares, non solo seguirà i due cremonesi, ma anche altre 39 auto d’epoca della Mille Miglia, con 12 furgoni al seguito e 24 meccanici in caso di guasti.

CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO DI SILVIA GALLI ANDATO IN ONDA NEL TG DI CR1

© Riproduzione riservata