Il Comune di Soresina e Confesercenti della Lombardia Orientale organizzano martedì 20 maggio un incontro pubblico di presentazione del Bando Imprese Storiche verso il Futuro 2025, promosso da Regione Lombardia e dedicato alle attività commerciali riconosciute come storiche, con l’obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione e innovazione tecnologica.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:30 presso la Sala Gazza della Biblioteca di Soresina, in via Matteotti 4. L’incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a tutti gli operatori economici interessati ad approfondire le modalità di accesso alle misure di sostegno previste dal bando.

Le imprese storiche potranno beneficiare di contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con importi compresi tra 5.000 e 30.000 euro, destinati alla riqualificazione strutturale, al miglioramento dell’offerta commerciale e all’adozione di tecnologie innovative.

In aggiunta, sarà illustrato anche il Bando Efficienza Energetica, che prevede contributi a fondo perduto del 50% fino a un massimo di 50.000 euro delle spese ammissibili, finalizzati a interventi di efficientamento energetico delle attività commerciali, e il Bando Startup, che prevede un contributo del 50% fino a un massimo di 10.000 euro per le nuove attività commerciali.

Dopo i saluti istituzionali da parte dell’Amministrazione comunale di Soresina, interverrà Andrea Pedrinazzi per illustrare nel dettaglio le opportunità offerte dai bandi e rispondere alle domande dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede di Confesercenti Lombardia Orientale di Cremona allo 0372 454892.

