UniPa, Midiri “Con alleanza Forthem aumenta capacità networking”

PALERMO(ITALPRESS) – “E’ un progetto perfettamente integrato con il concetto di Palermo città mediterranea, ma aperta all’Europa. Palermo fa parte di questa alleanza europea e oggi ospitiamo questo meeting dell’anno di presidenza con la logica di aumentare la capacità di scambio, la capacità di networking, non soltanto per i nostri studenti, che quindi possono tranquillamente viaggiare in tutte queste università con una facilitazione residenziale e di percorsi di studio, ma anche per tutto il personale amministrativo”. Lo ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della celebrazione dell’Università di essere capofila dell’alleanza Forthen.

