NAPOLI (ITALPRESS) – Flat tax al 5%, per cinque anni, per i neoassunti under 30 e un reddito fino a 40mila euro: è un disegno di legge che può essere utile per frenare la fuga dei giovani dall’Italia. Ne parla l’economista Gianni Lepre.

