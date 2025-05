ROMA (ITALPRESS) – “In Italia vediamo un preoccupante aumento dell’antisemitismo. E’ un problema per il Paese, non per gli ebrei. E’ un problema per la società italiana perché inizia con noi e poi colpirà altre minoranze e persone meno fortunate”. Lo dice in una intervista all’Italpress l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled.

