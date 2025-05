Aresu “Riflettere sulla geopolitica dell’Intelligenza artificiale”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – “Bisogna riflettere sulla geopolitica dell’Intelligenza artificiale e sull’impatto politico-economico delle nuove tecnologie, in particolare nelle tensioni tra Stati Uniti e Cina e in che modo le dinamiche geopolitiche interagiscono in modo crescente con le dinamiche economiche”. Lo ha detto Alessandro Aresu, analista geopolitico ed esperto di strategie e politiche pubbliche, in occasione del Forum economico 2025 di Confindustria Romania, a Bucarest.

