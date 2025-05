Bertola “Romania può essere protagonista nuova stagione economica”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – “Durante il forum “In Between” abbiamo affrontato temi cruciali come la geopolitica e l’economia nel nuovo ordine mondiale: un momento di confronto diretto e reale che ha voluto delineare le dinamiche globali che stanno influenzando profondamente le nostre vite quotidiane: viviamo in un tempo sospeso, in cui la geopolitica ridisegna i confini del commercio, della sicurezza, della tecnologia e perfino dell’identità dei mercati. La Romania può essere protagonista”. A dirlo Giulio Bertola, Presidente di Confindustria Romania e della Federazione FPIAR, in occasione del Forum Economico 2025 che si è svolto a Bucarest.

fsc/abr/gtr

© Riproduzione riservata