IA, Nicolini “Importante formare l’uomo che sta dietro la macchina”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – “Oggi la macchina non è in grado di fare nulla in maniera autonoma: basta staccare la corrente per spegnere anche il più potente dei computer. E’ importante formare l’uomo che sta dietro la macchina: è un concetto fondamentale per formare le nuove generazioni che dialogheranno a livello globale in modo completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a fare noi oggi”. Lo ha detto Massimiliano Nicolini, Direttore ricerca e sviluppo fondazione Olivetti tecnologia e ricerca Olitec, in occasione del Forum economico 2025 di Confindustria Romania, a Bucarest.

gb/mrv/fsc/abr/gtr

© Riproduzione riservata