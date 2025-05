Immigrazione sulla rotta balcanica, smantellata una cellula pakistana

TRIESTE (ITALPRESS) – Smantellato un gruppo criminale pakistano attivo nel favorire l’immigrazione clandestina lungo la cosiddetta rotta balcanica. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, e dalla Squadra Mobile di Trieste, nonché dalle Polizie Slovena, Croata e Bosniaca, attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per il tramite degli uffici degli esperti per la sicurezza di Lubiana e Zagabria. L’attività di Polizia è stata finalizzata all’esecuzione di misure di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, tutte di origine pakistana, ritenute, al termine di articolate investigazioni dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, parte integrante di un gruppo criminale attivo nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la cosiddetta rotta balcanica. Gli indagati, oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono ritenuti responsabili di plurimi episodi di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate. Nel medesimo contesto investigato sono stati tratti in arresto nella flagranza del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ulteriori 2 soggetti di etnia Pakistana e indagati in stato di libertà ulteriori 3 soggetti, tutti facenti parte del gruppo criminale. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

