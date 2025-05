Un canale tematico, dedicato esclusivamente alla Medicina, alla Salute e al benessere, temi che sono al centro della vita quotidiana di tutti. E’ nata la nuova community di Cremonaoggi.it, “Medicina e Salute”. Uno spazio on line in cui si possono trovare una serie di approfondimenti in costante aggiornamento sul tema. In primis, le puntate di “Vivere in Salute” la trasmissione che ogni martedì alle 21 CR1 dedica al tema.

Focus poi sulle domande degli utenti con uno spazio nato per raccogliere domande da porre ai vari specialisti: ogni settimana, insieme all’annuncio del medico specialista presente nella puntata successiva, ci sarà l’opportunità di sottoporre il quesito dei nostri lettori e la risposta arriverà nel corso della trasmissione, mentre quelle più significative le troverete sintetizzate anche nel canale web.

E ancora, uno spazio per rivedere tutte le puntate di “Meglio muoversi” e una sezione dedicata alle news.

