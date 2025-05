Si chiama “Una tipografia che stampa possibilità” la nuova raccolta fondi voluta e indetta dal Cesvi in collaborazione con Consorzio Sol.Co. e Intesa San Paolo per sostenere le attività di Antares.

Cooperativa sociale cremonese di tipo B, Antares da oltre trent’anni si occupa di inserimento lavorativo per persone con invalidità civile, problemi di dipendenza, disturbi della salute mentale e disagio sociale: gestisce una tipografia in centro città, con un fatturato che per il 20% deriva da commesse del Comune di Cremona e per il restante da aziende ed enti privati. Dei 19 dipendenti, infatti, 14 hanno fragilità.

Oggi però per la coop si presenta la necessità di trovare una nuova sede fisica: gli spazi occupati nell’ex chiesa di San Francesco, in Piazza Giovanni XXIII, verranno presto riqualificati insieme al vecchio ospedale nel più ampio progetto del comune di Cremona “Giovani in Centro”.

Un trasferimento forzato e un problema concreto, a cui si attende ancora una soluzione: da qui, la raccolta fondi “Una tipografia che stampa possibilità”, che si pone l’obiettivo di trovare non solo una nuova sede ad Antares, ma anche di potenziarne le attività e ampliarne i servizi già offerti.

Come si legge sulla piattaforma forfunding.intesasanpaolo, “Cremona offre alcune opportunità immobiliari, ma i costi per adattarle alle esigenze della cooperativa e per traslocare i macchinari della tipografia sono elevati e non sostenibili con le sole risorse interne. Serve un intervento urgente e concreto per salvare questi posti di lavoro e garantire continuità, stabilità e prospettive a chi ogni giorno contribuisce con il proprio valore al bene della comunità.

Grazie al progetto “Una tipografia che stampa possibilità” la Cooperativa Antares potrà trasferirsi in una nuova sede e, allo stesso tempo, potenziare le proprie attività, ampliando il servizio offerto alla comunità. Non si tratta solo di salvaguardare ciò che esiste: l’obiettivo è rafforzare l’inclusione lavorativa e attivare percorsi di socializzazione per le persone con disabilità, favorendo benessere, relazioni e autonomia.

Antares diventerà sempre di più un luogo dove dignità, lavoro e sviluppo personale si intrecciano ogni giorno. Più persone saranno sostenute, più la comunità diventerà coesa e l’intero territorio potrà beneficiarne.

Nella nuova sede, le attività tipografiche saranno affiancate da spazi progettati per supportare l’autonomia e l’inclusione, in un ambiente accessibile e stimolante. I lavoratori con disabilità saranno accompagnati anche nella scoperta delle opportunità offerte dal territorio, grazie alla rete consolidata di relazioni con realtà sociali del cremonese. In questo modo sarà possibile promuovere una partecipazione piena, dentro e fuori il contesto lavorativo”.

Nel dettaglio, i fondi raccolti permetteranno di: rigenerare un locale attualmente in disuso attraverso interventi strutturali, impiantistici e, in particolare, il trasloco dei macchinari tipografici; garantire la continuità lavorativa a chi è già impiegato;

promuovere percorsi di inclusione per persone con disabilità o in condizioni di vulnerabilità, attraverso opportunità di inserimento lavorativo e attività di socializzazione extra-lavoro, con l’obiettivo di valorizzare le capacità individuali, rafforzare le relazioni personali e favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Traguardo fissato a 100 mila euro: per contribuire, https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/tipografia-cremona

