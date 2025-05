Ue e Giappone rafforzano la cooperazione sul digitale

ROMA (ITALPRESS) – Unione Europea e Giappone hanno tenuto il loro terzo consiglio di partenariato per rafforzare la cooperazione tecnologica e digitale. Le due parti hanno confermato il loro impegno a favore della ricerca collaborativa sui semiconduttori. Si sono inoltre impegnate a intensificare gli sforzi per garantire la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori attraverso lo scambio di informazioni e meccanismi di allarme rapido. Ue e Giappone hanno anche concordato di espandere la loro cooperazione sulla ricerca 5G/6G, per sviluppare reti alimentate dall’Intelligenza Artificiale. Un altro fronte di collaborazione riguarda l’informatica quantistica, con applicazioni in settori come la biomedicina e le scienze dei materiali. Le due parti si sono impegnate anche a promuovere scambi normativi per promuovere un’efficace governance delle piattaforme online e dei mercati digitali. Infine Unione Europea e Giappone si sono scambiati informazioni sulla cybersicurezza, in particolare per la protezione delle infrastrutture critiche.

