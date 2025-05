Un opuscolo, una lettera e, infine, un rinfresco insieme alla comunità per cui si adopera: così il Gruppo Volontari di Acquanegra e Fengo OdV festeggia il 20esimo anniversario dalla sua fondazione.

Sabato 17 maggio i volontari si riuniranno il Piazza delle Arti di Acquanegra Cremonese per celebrare il lavoro svolto durante il secondo decennale dell’associazione. Dalle ore 16:30, tutta la cittadinanza è invitata a condividere un rinfresco al bar La Partenza in cui, dopo i ringraziamenti di rito, ci saranno le premiazioni per i volontari “veterani” e la distribuzione di gadget.

All’evento parteciperanno anche il sindaco Oreste Daniele Bricchi, il medico di base Mariolina Furxhiu e il parroco, don Giuseppe Galbignani.

“Vogliamo farvi sapere che ci siamo, che si siamo stati e che speriamo di continuare ad esserci per risolvere i bisogni di una comunità sensibile, attiva e speciale come è quella di Acquanegra e Fengo”, scrive ai cittadini Giuseppe Fierro, presidente dei volontari. “Vi invitiamo a condividere con noi questo traguardo appena raggiunto, con un incontro informale e aperto a tutti” aggiunge, nella speranza di farsi conoscere come associazione e, magari, allargare la squadra di volontari.

Insieme all’invito, i volontari hanno distribuito porta a porta un opuscolo che ripercorre la storia dell’ultimo decennio dell’associazione, passando per i difficilissimi anni del Covid e dedicando un ricordo ai volontari venuti a mancare.

Nel libricino si leggono anche testimonianze e racconti, insieme ad un elenco di tutte le attività svolte a servizio della comunità. Tra queste, si citano il trasporto per anziani, la sorveglianza della piazzola ecologica, l’accompagnamento sullo scuolabus dei bambini della scuola materna, la valorizzazione del verde pubblico, i prelievi del sangue a domicilio per i pazienti Tao e Nao e la gestione della biblioteca comunale.

Importantissimo per l’associazione è il contributo del Cinque per mille, grazie a cui i volontari hanno potuto realizzare la pensilina per l’attesa dello scuolabus e fornire alla biblioteca nuovi scaffali su misura.

Fierro conclude ringraziando tutti i soci, presenti e passati: “Da presidente so che il mio operato è nulla rispetto a chi, come tutti voi, è sempre in prima linea investendo tempo, forze, comprensione e amore per coloro che rappresentano la storia del nostro Paese. Mi auguro che questa realtà non finisca mai.”

Camilla Gnaccarini

