Riunione partecipata nella sede della Confederazione Nazionale Artigianato di Cremona nella mattinata di giovedì per il rinnovo della presidenza della sezione pensionati: ad essere rieletto all’unanimità il presidente uscente Nevio Mainardi, che resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Insieme a lui hanno ricevuto la riconferma anche i cinque componenti del direttivo: nello specifico si tratta di Mario Freschi, Cesare Lazzari, Rosella Pedroni, Luigi Pollastri e Maurizio Ravanelli; a loro si va poi ad aggiungere un sesto membro permanente, nella persona di Gianmario Beluffi.

Se tanto è stato fatto nel precedente mandato, segnato anche dalla coda della pandemia con perdite umane ingenti per l’associazione, tanto c’è ancora da fare.

“Per i prossimi anni – ha commentato Mainardi – abbiamo un progetto di mandato attraverso CNA pensionati regionale, che si chiama rete di servizi per l’assistenza domiciliare, attraverso il quale faremo e stipuleremo delle convenzioni e delle agevolazioni a favore dei nostri associati. In totale, si tratta di circa 900 persone”.

“I pensionati – ha affermato invece il presidente di CNA Cremona Marcello Parma – sono in una fase della vita diversa da quella di grandi attività ci riportano alla riflessione, al tempo che va dedicato al know-how; l’esperienza che hanno maturato in tanti anni di lavoro è preziosa per chi inizia un percorso nuovo, a partire dai giovani ma non solo”.

Diversi gli impegni che, nelle prossime settimane, andranno a toccare le varie sezione di CNA: non in ultimo le elezioni generali di giovedì 26 giugno e l’assemblea regionale del prossimo 19 giugno, che si terrà a Bonemerse nella Cascina Farisengo.

Al termine dell’elezione, poi, un convegno dedicato all’intelligenza artificiale applicata agli anziani: protagonista Andrea Mattioli.

“L’intelligenza artificiale ormai sta imperando in tutti gli ambiti – ha proseguito Mainardi – e pertanto abbiamo creduto necessario e utile interpellare il professor Mattioli: serve capire bene che cosa significa per un anziano l’intelligenza artificiale, come usarla, che cosa farne, che cosa evitare”.

“Ho cercato di fare con loro un’analisi del loro passato – ha affermato Andrea Mattioli, consulente IA e docente universitario – partendo da quello che facevano probabilmente nella vita e che fanno tuttora; gliel’ho poi trasposto con degli strumenti di AI. Siamo partiti dalle cose più banali: cercare una ricetta piuttosto che studiare o creare un’immagine dei loro nipotini; da qui è nato un dibattito molto interessante”.

