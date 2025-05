L’Asst di Cremona aderisce alla campagna internazionale della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa con un’iniziativa gratuita e aperta ai cittadini, che si svolgerà sabato 17 maggio 2025. A Cremona, l’appuntamento è dalle 9 alle 14 nel Cortile Federico II., mentre a Casalmaggiore dalle 9.30 alle 14 in Piazza Garibaldi.

I partecipanti potranno sottoporsi ad un breve colloquio medico per verificare il proprio stato di salute valutando il rischio cardiovascolare e nefrologico. Oltre a misurare la pressione arteriosa, il personale sanitario sarà a disposizione per spiegare le corrette modalità per ripetere l’operazione a domicilio e verificare la taratura delle apparecchiature utilizzate a casa.

Sarà possibile chiedere informazioni sui fattori di rischio correlati all’ipertensione arteriosa (familiarità, sovrappeso, sedentarietà, eccessivo consumo di sale, ecc.), sulle possibili conseguenze e sulle modalità di prevenzione, per capire come prendersi cura di sé e quando è necessario rivolgersi al medico di famiglia o a uno specialista.

Saranno inoltre presentate le iniziative di promozione della salute attive in città, come Gruppi di Cammino, Piedibus, prevenzione del tabagismo ed educazione ad una sana alimentazione a cura di Ats Val Padana.

