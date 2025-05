Nell’ambito del concorso del Goethe-Institut per le scuole Destinazione Beruf, 30 classi in tutta Italia si sono interrogate sul proprio futuro lavorativo indagando percorsi, studi, competenze e opportunità legate al loro lavoro ideale. Al concorso, che vuole avvicinare il mondo del lavoro alla scuola, si è classificata seconda la 4D linguistico del liceo Daniele Manin di Cremona.

L’originalità del progetto degli studenti è stato quello di immaginare professioni che ancora non esistono ma che potrebbero diventare una realtà del futuro. Come ad esempio il facilitatore del sonno, colui o colei che ci aiutano a migliorare il riposo in termini di quantità e qualità, l’ingegnere extraterrestre, ovvero chi progetta insediamenti umani sul pianeta Marte, e infine chi hai il compito di valutare i testi scolastici, testandone la comprensione e la facilità di apprendimento.

La classe ha inoltre creato una scultura per rappresentare il lavoro dell’ingegnere extraterrestre.

