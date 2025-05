Tennis, Abodi “Centrale coperto sarà più interdisciplinare”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che il Centrale del Foro Italico sia sempre più interdisciplinare per ospitare tanti eventi. La copertura va proprio in quel senso. Lavoriamo per migliorare e mi sembra che i segnali siano confortanti”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, parlando della copertura sul campo centrale del Foro Italico.

