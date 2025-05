Tragedia, questa mattina, sul monte Resegone, nel territorio che fa parte della provincia di Lecco. Un escursionista è precipitato per un centinaio di metri lungo la Val Caldera, sul versante della montagna che dà verso Morterone. E’ morto sul colpo. La vittima è Emiliano Margheriti, 44 anni, nato a Treviglio ma residente a Sergnano. L’uomo era in compagnia del suo cane mentre stava affrontando uno dei sentieri che percorre la cresta della montagna, quando, poco dopo le 12, per cause ancora da chiarire, è caduto nel vuoto.

A lanciare l’allarme è stato un altro escursionista che si trovava in zona. Quando ha visto il cane che abbaiava, l’uomo ha capito che era successo qualcosa, e infatti dopo pochi istanti ha notato il corpo dell’alpinista. Subito sono scattati i soccorsi: l’elicottero del 118 è partito dalla base di Villa Guardia a Como, ma quando i medici hanno raggiunto il corpo dell’escursionista, purtroppo non c’era più nulla da fare. I tecnici del soccorso alpino a bordo dell’elisoccorso hanno poi provveduto a riportare la salma a valle.

Emiliano Margheriti era rappresentante di prodotti per l’agricoltura, molto noto a Sergnano. “Una tragedia che ci lascia senza parole”, ha detto il sindaco Mauro Giroletti, che era un amico della vittima: «Siamo immensamente addolorati. La comunità di Sergnano è vicina ai genitori e alle sorelle di Mauro”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata