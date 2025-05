Ennesima, violenta aggressione, venerdì sera verso le 23, in pieno centro storico. Stavolta è successo in corso Garibaldi, dove due giovani si sono trovati in balìa di un gruppo di stranieri. Testimoni hanno parlato di tre persone nordafricane che hanno avvicinato due ragazzi di 27 e 29 anni che stavano chiacchierando seduti ai tavolini del bar forneria “Pane e Amore”. Ad un certo punto i tre malviventi li hanno aggrediti con violenza, tanto che uno dei giovani, dopo essere stato preso a botte, è stato letteralmente scaraventato dall’altra parte della strada. Tutto sotto lo sguardo attonito di alcuni passanti.

Qualcuno ha dato l’allarme, contattando le forze dell’ordine, ma nel frattempo gli aggressori si sono volatilizzati. I due ragazzi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale per accertamenti. Per fortuna non hanno riportato gravi ferite. Indagano gli agenti della Questura che sentiranno i racconti delle due vittime e dei testimoni presenti alla scena. Saranno anche visionate le immagini della telecamere di videosorveglianza della zona che si spera possano aiutare ad individuare gli autori dell’ennesimo episodio di violenza andato in scena nel centro cittadino.

Il gruppetto di nordafricani sarebbe anche responsabile di atti di vandalismo commessi in corso Campi. Gli incivili hanno svuotato tutti i sacchi dei rifiuti e gettato il loro contenuto in mezzo alla strada: carte, bottiglie di plastica, contenitori di cibo sono stati sparsi ovunque. Difficile tenere il conto dei numerosi episodi di violenza e di maleducazione che si stanno verificando in città, non solo in centro, facendo salire la rabbia e la paura tra i cittadini cremonesi.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata