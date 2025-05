Prima tranche di elezioni per il rinnovo dei comitati di quartiere nel comune di Cremona. Nel pomeriggio di sabato dalle 15 alle 19 le votazioni per il quartiere 2, Boschetto Migliaro, quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo e quartiere 9 Giordano Cadore. Nessuna news sui risultati in quanto lo spoglio sarà effettuato nella giornata di lunedì. I seggi sono stati allestiti nelle sedi dei rispettivi comitati. Soddisfatta Francesca Romagnoli, vicesindaco e assessore con delega ai quartieri: “L’affluenza sembra buona: sono contenta. Se le persone si attivano per scegliere i propri rappresentanti mi sembra un primo risultato”.

I nuovi direttivi resteranno in carica quattro anni e saranno composti da un minimo di sei a un massimo di nove componenti: in tutti i quartieri è stato superato il numero minimo di candidati richiesto.

Sabato prossimo con le stesse modalità e orari si proseguirà con le elezioni del Quartiere 14 San Felice – San Savino, Quartiere 15 Bagnara – Battaglione e 16, Quartiere Centro.

