Sarà la Juve Stabia, vera e propria squadra rivelazione di questa stagione, l’avversaria della Cremonese nella semifinale dei playoff di Serie B. A Castellammare di Stabia gli uomini guidati da Pagliuca hanno battuto 1-0 il Palermo nel turno preliminare, grazie al sedicesimo gol in campionato del proprio bomber Adorante.

Dopo una prima mezz’ora di studio, senza grandi occasioni, ma con un predominio territoriale dei campani, che cercano di fare la partita, ma trovano sempre pronti i siciliani in fase difensiva, la partita si accende. E’ il 30′ infatti quando Mosti lancia in porta l’imprendibile Floriani Mussolini che, a tu per tu con il portiere, colpisce un palo clamoroso. Passano soltanto cinque minuti e la Juve Stabia sfiora di nuovo il vantaggio: corner dalla destra di Pierobon, colpo di testa di Piscopo respinto con un mezzo miracolo da Audero, la palla finisce sui piedi di Candellone, che a un metro dalla linea di porta spedisce clamorosamente alto. Il Palermo si vede solo nel finale con Pohjanpalo che colpisce l’esterno della rete da posizione impossibile su assist di Brunori, in seguito a una rimessa laterale. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0, dopo un primo tempo in cui sono stati i padroni di casa ad avere le occasioni migliori.

A inizio ripresa prova a scuotersi il Palermo, che dopo un tentativo da fuori area di Di Francesco al 52′ che termina a lato, al 56′ va vicinissimo al vantaggio con un calcio di punizione calciato benissimo da Brunori, ma Thiam compie una grande parata e vola a deviare il pallone in corner.

Al 67′ arriva la rete che decide la partita. Lancio lungo di Pierobon in verticale per Adorante, che sfugge alla marcatura di Baniya portandosi avanti il pallone di testa e poi con un colpo d’esterno mette la sfera sotto l’incrocio dei pali, nonostante il disperato tentativo di disturbo di Ceccaroni. 1-0 per la Juve Stabia e gol numero 16 in questa Serie B per Adorante.

Nel finale il Palermo si sbilancia in avanti, anche in seguito ai cambi di Dionisi, alla disperata ricerca del gol. E lo sfiora in pieno recupero, al 96′, quando Ceccaroni stacca di testa in seguito a un calcio di punizione dalla sinistra, ma Thiam compie il secondo miracolo della serata e si distende deviando la palla in corner.

Dopo otto minuti di recupero può esplodere la gioia della Juve Stabia, che battendo 1-0 il Palermo vola in semifinale, dove sfiderà la Cremonese, con andata il 21 e ritorno il 25 maggio. Nell’altro turno preliminare, il Catanzaro ha battuto 1-0 il Cesena grazie a un gol di bomber Iemmello al 54′ e sfiderà così lo Spezia in semifinale.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata