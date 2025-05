A Cremona, ai giardini di piazza Roma si è tenuto un flashmob con un momento di commemorazione e riflessione attraverso la lettura condivisa di biografie e storie di crimini d’odio subiti da persone LGBTQIA+, al termine della quale per ognuno è stato acceso una piccola fiaccola. L’iniziativa è curata dalle associazioni Arcigay Cremona La Rocca e Comitato Cremona Pride che fanno parte della Rete Antidiscriminazioni.

Il 17 maggio ricorre infatti la Giornata internazionale contro l’omofobia, lesbofobia, bifobia e la transfobia, una data simbolica scelta per ricordare l’eliminazione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il flash mob non è però l’unico evento in programma, lunedì 19 maggio, alle 12:00, verrà allestito un punto informativo in via Dante (piazzale ex tramvie), attivo per l’intera mattinata, realizzato in collaborazione con la Gare des Gars, ciclofficina sociale di Cosper. Sarà possibile ricevere materiale informativo sui servizi del territorio e partecipare ad attività di sensibilizzazione per il contrasto al bullismo e alla violenza omotransfobica.

Inoltre, sino al 24 maggio, il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” propone Fumetti belli, una bibliografia tematica dedicata al mondo LGBTQIA+, con una selezione di fumetti, graphic novel e manga disponibili per il prestito.

Attraverso tali iniziative – inserite nell’ampio programma di attività denominato “La trama dei diritti” promosso da CSV Lombardia Sud – il Comune di Cremona e la Rete Antidiscriminazioni rinnovano il proprio invito alla cittadinanza a partecipare attivamente per costruire insieme una comunità fondata sul rispetto e sull’equità.

