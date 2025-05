Lucente “Il trasporto in Lombardia funziona, pronti per Olimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono particolarmente orgoglioso di essere qua oggi perché significa che il trasporto in Lombardia funziona e ci avviamo in questo viaggio verso le Olimpiadi insieme agli atleti che oggi hanno dato dimostrazione di quanto sia importante anche la sostenibilità nel mondo dello sport, e l’investimento che abbiamo fatto con la Metro 5 e con tutti gli altri mezzi di Regione Lombardia che saranno pronti per le Olimpiadi”. Lo ha detto l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, a margine dell’inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del “Gruppo Sciatori Fiamme Gialle”.

