Torna la Run for Liver, sport e screening per la salute del fegato

ROMA (ITALPRESS) – Una mattinata di sport e screening gratuiti per informare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica per la salute del fegato: oltre cento tra medici, infermieri, sportivi, volontari e cittadini comuni hanno preso parte a Villa Borghese, a Roma, alla settima edizione della Run for Liver, la corsa non competitiva organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

