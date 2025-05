Ucraina, Crosetto “Auspichiamo la tregua, creare condizioni per pace”

TORINO (ITALPRESS) – “Quello che noi auspichiamo in Ucraina è la tregua e poi una situazione di monitoraggio che porti alla pace. Su questo abbiamo fatto le nostre proposte, da tempo abbiamo detto che la garanzia secondo noi deve essere data dalle Nazioni Unite, che non deve essere vista come garanzia occidentale o della Nato, ma è il mondo che deve essere interessato a creare le condizioni per la pace”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel punto stampa che si è svolto questa mattina al Salone Internazionale del Libro a Torino, al padiglione del Ministero della Difesa.

