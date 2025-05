Oratorio di Grontardo in festa domenica per il Club Grigiorosso dedicato ad Emiliano Magni.

In tantissimi si sono riuniti sotto la tensostruttura allestita per l’occasione. Non sono mancate le bandiere storiche grigiorosse, da Luciano Cesini a Mario Montorfano, Gigi Gualco, Claudio Bencina, Ivan Rizzardi, Felice Garzilli, Marco Nicoletti e Roberto Manfredi.

Dalla Puglia addirittura è arrivato per l’occasione Gioacchino Prisciandaro, tra i più applauditi dal pubblico. E, a proposito di grandi attaccanti dal Sud America, è arrivato il video saluto di Gustavo Dezotti. Non è mancata però una rappresentanza anche della cremonese di oggi con il difensore Valentin Antov e il centrocampista Charles Pickel.

“Per tutta la stagione abbiamo fatto un grande lavoro e adesso arriva il momento più importante. Siamo tutti pronti” ha dichiarato Pickel. “Sono arrivato quando questa squadra era in Serie A e so che questa città merita quella categoria. Cremona, è bellissima. Ogni partita i tifosi sono lì, in casa come anche fuori, è importantissimo per tutti riconquistarla”.

Antov ha raccontato della sua prima volta a Grontardo: “in questa zona non sono mai stato. Abbiamo fatto un giro veloce, mi sembra molto bella. C’è tanta gente oggi, è sempre un grande piacere per noi. Il sostegno della gente è molto importante. Quando sono con noi, quando ci danno una mano in tutte le partite, ci dà una grande forza”.

Roberto Moscarella

