Per il Centro Sportivo Stradivari di Cremona è arrivato il momento dell’assemblea ordinaria dei soci, tra i vari temi all’ordine del giorno, oltre alla solita redazione di bilancio, quello degli investimenti per il futuro. Tutti i punti sono stati discussi con grande partecipazione e sono poi stati accolti con l’80% dei voti favorevoli dopo le votazioni in sala Balzarini.

Alla vigilia dell’assemblea si chiedeva a gran voce l’investimento per la nuova palestra, richiesta avvolta con 325 voti favorevoli, 47 contrari e zero astenuti. Questa andrà a riempire la palazzina al momento occupata dal bocciodromo mentre i campi da bocce all’aperto verranno coperti per non lasciare a mani vuote gli appassionati di questo sport.

Per quanto riguarda gli altri esiti delle urne, il bilancio è passato con 300 voti favorevoli e 11 contrari, il preventivo con 301 consensi e 25 contrari. Anche le modifiche al regolamento sono state approvate con 226 a favore e i soli 12 contro. Il presidente Massimo Ghezzi, alla sua prima assemblea da Presidente del Centro Sportivo, si è detto “molto soddisfatto della grande partecipazione, soprattutto dei soci più giovani”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata