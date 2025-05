Al pronto soccorso di Cremona mancano almeno 13 medici: per questo motivo, dopo due bandi di assunzione andati deserti, l’Asst di Cremona ci riprova, pubblicando l’ennesimo avviso di selezione pubblica, rivolto non solo ai medici specializzati del settore, ma anche agli specializzandi, o a coloro che abbiano maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, in questo tipo di struttura.

Un’opportunità prevista da una legge recente, proprio per ovviare all’annosa carenza di medici. Nello specifico, il fabbisogno quantificato in termini di ore mensili è pari 2.414 (1.050 per la struttura complessa di pronto soccorso e 1.364 per la struttura semplice).

Il personale che verrà selezionato se questo bando avrà successo, e che entrerà in struttura con un contratto a tempo determinato della durata di un anno, verrà destinato ai reparti di emergenza urgenza di Cremona e di Casalmaggiore, e dovrà coprire i turni vacanti, alleggerendo il peso che ora grava sulle spalle del personale dipendente.

Il compenso orario lordo sarà pari a 80 euro per i medici specializzati in Medicina d’emergenza – urgenza e affini, e di 60 euro per tutti gli altri.

LaBos

