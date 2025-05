Inaugurata domenica mattina la nuova sede di Sinistra Italiana Cremona, in Via Ghinaglia 75/d. Uno spazio che è stato intitolato a Francesca Tricotti, partigiana cremonese di Levata di Grontardo, uccisa dai nazisti in fuga, appena ventenne, in una inutile rappresaglia. Alla cerimonia era presente un parente di quest’ultima.

Molte le persone che hanno preso parte alla cerimonia, a partire dall’assessore del Comune di Cremona, Roberta Mozzi e dei consiglieri comunali Rosita Viola e Lapo Pasquetti. Presente naturalmente il segretario provinciale, Paolo Losco, l’onorevole Marco Pezzoni. Molti anche gli ospiti da fuori provincia, tra cui il segretario regionale del partito, Paolo Matteucci, il consigliere regionale Onorio Rosati, l’assessore di Lecco Emanuele Manzoni (che è altresì responsabile degli enti locali di Sinistra Italiana).

Uno spazio aperto e inclusivo, pensato non solo per le attività istituzionali della federazione provinciale di Sinistra Italiana, ma anche per sviluppare sinergie e reti sociali con i singoli e le altre realtà rappresentative del territorio.

“Oggi non apriamo soltanto una sede, apriamo uno spazio di comunità, di pensiero e di lotta” ha detto Losco nel discorso inaugurale. “In un tempo in cui la politica sembra sempre più sradicata dai territori, dove la partecipazione viene scoraggiata o trattata come un fastidio, noi scegliamo di radicarci. Di essere presenti fisicamente. Di avere un luogo in cui incontrarsi, ascoltarsi, organizzarsi”.

Per Losco la nuova sede dovrà essere “un luogo aperto alle realtà politiche, sociali, ambientaliste e culturali del territorio. Un luogo che non si limiti ad ospitare un partito, ma che diventi casa comune per chi condivide l’idea che un altro mondo è possibile”.

Laura Bosio

