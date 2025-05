Roma, e se il nuovo allenatore fosse Klopp? Il video dei Friedkin fa sognare i tifosi

(Adnkronos) –

Jurgen Klopp nuovo allenatore della Roma? Possibile, almeno secondo tanti sostenitori giallorossi, che in queste ore stanno puntando tutto su un video condiviso sui social dal Gruppo Friedkin. Un breve filmato che celebra la squadra e la città, ma in cui i tifosi leggono un rebus curioso, legato al nome del tecnico che tra pochi giorni sarà chiamato a sostituire Claudio Ranieri.

Il video esalta la Capitale e il legame con il club, ma la sequenza Colosseo (con la K in tedesco), Lupa (L), Olimpico (O), San Pietro (P), Pantheon (P) ha fatto volare il mondo giallorosso. I tifosi, già abituati a una comunicazione particolare da parte della proprietà americana, ipotizzano un rebus per l’annuncio del nuovo allenatore. Una scelta che sarebbe clamorosa, anche considerando che Klopp è diventato lo scorso gennaio Head of Global Soccer del gruppo Red Bull.