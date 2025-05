Nel Palazzo della Camera di Commercio di Cremona, il Presidente nazionale di Federitaly, Carlo Verdone, ha incontrato Gian Domenico Auricchio, CEO di Auricchio S.p.A. e Presidente della Camera di Commercio di Cremona, per la consegna ufficiale del riconoscimento “Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana nel Mondo”, conferito nel corso del Congresso nazionale di Federitaly.

Il premio è stato assegnato a Gian Domenico Auricchio con la seguente motivazione: “Per il contributo straordinario offerto alla promozione e alla tutela del Made in Italy nel mondo, attraverso un modello imprenditoriale d’eccellenza che unisce tradizione, innovazione e visione internazionale”.

Il Presidente Verdone ha dichiarato che: “Auricchio S.p.A. incarna l’essenza più autentica del Made in Italy: una storia lunga oltre un secolo, una qualità riconosciuta a livello mondiale e una filiera interamente italiana. È grazie a realtà come questa che il nostro Paese mantiene viva la propria identità produttiva e la propria credibilità sui mercati internazionali”. Accanto al Presidente Verdone, ha partecipato all’incontro Nadia Bragalini, Presidente Regionale di Federitaly Lombardia, protagonista instancabile del processo di radicamento e crescita della Federazione sul territorio lombardo. Il suo impegno quotidiano, volto a creare reti, opportunità e strumenti concreti per le micro e piccole imprese, ha reso possibile questo importante momento di confronto con una delle figure più autorevoli dell’imprenditoria italiana.

Presente all’incontro Lamberto Scorzino, Segretario Nazionale di Federitaly, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e sostanziale dell’azienda Auricchio spa per la promozione del Made in Italy nel mondo. Auricchio S.p.A. rappresenta infatti uno dei simboli più autorevoli dell’agroalimentare italiano di qualità, con una produzione radicata nel territorio e una reputazione costruita su eccellenza, competenza e italianità certificata.

La consegna del premio ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto sulle attività che Federitaly Lombardia, sotto la guida della Presidente Bragalini, sta promuovendo per valorizzare il Made in Italy e offrire supporto concreto alle micro e piccole imprese. Il Presidente Auricchio ha espresso vivo apprezzamento per le attività della Federazione, riconoscendone il ruolo attivo e propositivo nello scenario economico italiano. Il riconoscimento “Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana nel Mondo” è uno dei più alti conferimenti simbolici assegnati da Federitaly e intende celebrare quelle figure imprenditoriali che, con il proprio operato, rafforzano l’identità e il prestigio del Made in Italy nel mondo

© Riproduzione riservata