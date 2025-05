Qual è la situazione economica di Centropadane Engineering Srl? A chiederselo è la consigliera provinciale Valeria Patelli che, in vista del prossimo consiglio provinciale, ha depositato un’interrogazione ad hoc.

“Nonostante i dubbi sollevati e le richieste avanzate da alcuni consiglieri di minoranza non si è voluto analizzare nello specifico la situazione economico – finanziaria della Società né le perdite che la stessa aveva subito, che evidentemente hanno comportato la necessità di utilizzo del capitale sociale e la conseguente modifica statutaria” scrive Patelli nel documento.

Inoltre, “non sono stati specificati, se non in maniera approssimativa, gli incarichi ed il relativo importo, conferiti dalla Provincia di Cremona nel 2024 alla società Centropadane srl, nè quanti e di quale entità sono stati affidati invece a soggetti terzi rispetto alla società in house”.

Non è tutto: manca anche, secondo Patelli, “un piano industriale preciso e definito capace di circostanziare le azioni che la società aveva in animo di porre in essere per il futuro, al fine di cercare di arginare una situazione che dal punto di vista economico – finanziario potremmo definire “in caduta libera” e senza controllo”.

A fronte di questa situazione, Patelli chiede di avere “comunicazioni in merito alle Risultanze del Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2024 e al Budget (Bilancio di Previsione) dell’anno 2025 della società Centropadane Engineering srl oltre che specifica delle principali spese affrontate dalla società dal gennaio 2024 ad oggi. Quanti e quali incarichi la Provincia di Cremona ha affidato a Centropadane Engineering srl dal gennaio 2024 ad oggi. Quanti e quali incarichi e relativo importo e con quali modalità (affidamento diretto, gara d’appalto…), la Provincia di Cremona ha affidato a soggetti terzi rispetto alla società in house dal gennaio 2024 ad oggi”.

