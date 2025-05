Intimidazioni ai vertici del Foggia Calcio, 4 arresti e 52 Daspo

BARI (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria adottata dal Tribunale di Bari, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti della società sportiva Calcio Foggia 1920, su proposta congiunta del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Procuratore Distrettuale di Bari e del Questore di Foggia. Contestualmente, è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia barese (cui è stato applicato anche un sostituto della Procura di Foggia), nei riguardi di quattro persone ritenute gravemente indiziate del delitto di tentata estorsione ai danni del presidente del Calcio Foggia 1920. Infine, sono stati notificati cinquantadue provvedimenti di DASPO “fuori contesto”, emessi dal Questore di Foggia nei confronti di altrettanti indagati, residenti nella provincia di Foggia gravati da precedenti condanne per delitti di criminalità organizzata e in materia di stupefacenti. Al centro delle indagini sono finiti gruppi ultras, “diretta espressione della criminalità organizzata foggiana” che, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbero pianificato e realizzato una lunga campagna di intimidazione e di azioni violente diretta a costringere il titolare della società sportiva Foggia Calcio 1920 a dimettersi e a cedere il controllo della società. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

