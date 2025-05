Regioni, Zaia “Autonomia e federalismo per combattere disuguaglianze”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Che a qualcuno a Roma venga all’orticaria quando ci vede questo poco ma sicuro, ma debbo dire che il governo è motivato, che è uno dei pilastri del programma di governo l’autonomia assieme ad altri ad altre grandi riforme che si vogliono fare e penso che si debba andare nella direzione di iniziare questo percorso che è previsto dalla Costituzione e oggi abbiamo il capo dello Stato. Ricordo che un illustre siciliano Don Sturzo, nel 49, un anno dopo l’approvazione della Costituzione, diceva: ‘Sono unitario ma federalista impenitente’. Ed è esattamente il mantra che dobbiamo portare avanti. Siamo unitari ma federalisti impenitenti. Questo è un paese nel quale noi non possiamo omologarci al fatto che i bimbi in base dove nascono avranno un futuro diverso, che ci sia qualcuno ancora costretto a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione”. Così Il presidente del Veneto Luca Zaia a margine della seconda giornata della quarta edizione del Festival delle Regioni, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

