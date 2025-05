A cinque anni dalla scomparsa della Maestra Carla Milanesi, il coro che lei ha accompagnato per circa 20 anni, Il Cantiere, si è riunito per tornare a cantare, con un concerto in sua memoria. Titolo della serata, in programma per mercoledì 21 maggio, sarà “Ricordando Carla Milanesi”.

Il concerto sarà un vero e proprio viaggio nei 20 anni di attività corale portati avanti dalla Maestra cremonese, dalle origini e fino all’ultimo concerto. Si passerà quindi dalle musiche da film alle canzoni popolari, dal jazz all’operetta, in un racconto musicale ricco e avvincente, accompagnato da una voce narrante che racconterà i vari brani e spiegherà i repertori.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla disponibilità del Maestro Matteo Magistrali, che ha radunato i coristi che per anni hanno seguito Carla, ai quali si sono aggiunte nuove voci, e grazie alla collaborazione del Maestro Fabio Arisi, che accompagnerà il coro al pianoforte.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 21 maggio alle 21 nella chiesa di Santa Maria Maddalena (via Realdo Colombo), che sarà aperta per l’occasione, grazie alla collaborazione del Touring Club di Cremona, che per anni ha collaborato con la Maestra Milanesi nei suoi concerti.

Carla Milanesi approda alla costituzione e direzione del coro Il Cantiere nel 2000 in seguito a diverse sue esperienze formative, tra cui quella come insegnate di musica alle scuole medie e un passato come soprano nel coro della Rai. Il Coro è rimasto attivo fino al dicembre 2019 avvalendosi anche di collaborazioni con musicisti cremonesi e con la Swinger Big Band. La Maestra Milanesi è morta all’improvviso nell’agosto del 2020, all’età di 75 anni.

