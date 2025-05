Avanzano i lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera idraulica che risolverà il problema degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo in prossimità dell’incrocio tra via Castelleone, via Bergamo, via Lazzari e via S. Francesco d’Assisi.

Per la prosecuzione di questo complesso intervento, si rende necessaria la modifica alla viabilità in via Bergamo che, sino al 30 ottobre prossimo – fatte salve ulteriori modifiche per esigenze di cantiere attualmente non prevedibili e che, in ogni caso, saranno adeguatamente comunicate – sarà chiusa al transito veicolare dal civico 25 sino al cavo Baraccona.

Sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto libero della stessa via, a monte del cantiere, per consentire in ogni caso l’acceso alle proprietà laterali, così come sarà sempre garantito l’accesso al passo carraio del parcheggio della Casa di Cura Figlie di San Camillo. Il cantiere necessita infatti l’occupazione della sede stradale, comprensiva della carreggiata, della banchina pavimentata, del marciapiede e della pista ciclabile.

I percorsi alternativi per raggiungere il centro cittadino sono indicati da apposita segnaletica già posizionata alla quale si invita a prestare la massima attenzione anche da parte di pedoni e ciclisti.

