Telepedaggio, l’assistenza stradale completa la proposta di MooneyGo

ROMA (ITALPRESS) – MooneyGo arricchisce la proposta di telepedaggio con l’assistenza stradale in tutta Italia. La gestione del servizio e delle sue funzionalità avviene interamente attraverso l’app MooneyGo ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su strade e autostrade. Inoltre, consente di associare fino a due targhe differenti tra auto, moto e furgoni. I clienti possono richiedere il soccorso stradale tramite app o numero dedicato MooneyGo che permette anche di visualizzare il carro attrezzi in arrivo in tempo reale sulla mappa interattiva.“MooneyGo diventa ancora più integrata, offrendo ai propri clienti del telepedaggio una tutela in più ad un prezzo molto competitivo, con la possibilità di gestire il tutto via app”, commenta Antonio Iannitti, Product Development Executive Manager – Mobility, Insurance & EasyCassa di Mooney.

