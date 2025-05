Tg News – 19/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Trump sente Zelensky e poi telefona a Putin

– Intesa tra Ue e Gb su sicurezza e lavoro

– Terzo mandato, Governo impugna la legge contro la Provincia di Trento

– Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia l’avvio dei cantieri entro l’Estate

– Delitto di Garlasco, domani interrogatori per Stasi e Sempio

– Delitto di Carmela Quaranta, arrestato l’ex compagno

– Assalto ai furgoni portavalori sull’Aurelia, 11 arresti

– Milano, alle Gallerie d’Italia “Look at me like you love me” di Dugan

– Previsioni 3B Meteo 20 Maggio

/gtr

© Riproduzione riservata