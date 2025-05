Martedì 27 maggio, dalle 15 alle 18 presso Casa degli Artisti a Milano, lo stilista internazionale Alberto Zambelli presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo progetto educational: Accademia Alberto Zambelli.

Il progetto, nato da un’idea dello stesso stilista, prenderà vita all’interno delle sale di Palazzo Guazzoni Zaccaria, prestigiosa location storica nel cuore di Cremona, a partire da ottobre 2025.

“Accademia Alberto Zambelli si propone come un polo formativo d’eccellenza, in cui la tradizione sartoriale si fonde con l’innovazione tecnologica in un percorso etico e sostenibile. – spiega la stessa accademia – Un luogo di scambio, crescita e confronto, dove il pensiero individuale si trasforma in visione collettiva grazie a un dialogo continuo tra studenti e docenti. Il metodo didattico si fonda sulla semplificazione della complessità progettuale, con l’obiettivo di guidare ogni allievo verso una lettura personale e consapevole delle diverse fasi del processo creativo.”

In stretta connessione con la maison Zambelli, attigua all’Accademia, il percorso formativo permette di vivere da vicino tutte le fasi della progettazione, dalla genesi dell’idea alla realizzazione del capo, integrando teoria e pratica. Particolare attenzione è dedicata alla sezione tessile, dove si studiano le caratteristiche dei materiali, le tecniche di stampa, tessitura e finissaggio, fino alla creazione di nuovi filati alternativi in collaborazione con aziende leader del settore, sempre con uno sguardo attento alla sostenibilità.

L’accademia promette un ambiente che favorisce la sperimentazione e la crescita personale, stimolando l’espressione della propria creatività attraverso l’interazione con mentori di alto profilo, con l’obiettivo di formare professionisti completi, capaci di guidare e ispirare con determinazione, visione e pragmatismo, pronti ad affermarsi con autorevolezza nel panorama contemporaneo della moda.

Durante l’evento, che si terrà in via Tommaso da Cazzaniga – Corso Garibaldi 89/A a Milano, il pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza immersiva che stimolerà tutti e cinque i sensi, ispirata al dialogo tra Oriente e Occidente. Ogni attività coinvolgerà i partecipanti in un percorso sensoriale che unisce moda, arte e cultura.

Vista. Il videomapping proietterà immagini delle collezioni firmate Alberto Zambelli presentate tra Italia e Cina, insieme a contenuti esclusivi che svelano in anteprima l’Accademia. Il gioco di luci e immagini offrirà un’esperienza visiva straordinaria, mostrando l’evoluzione del lavoro di Zambelli e le nuove frontiere della moda.

Udito. L’esperienza sonora accompagnerà i partecipanti attraverso musiche e sonorità che uniscono le due culture. I visitatori saranno immersi in una selezione di tracce musicali che spaziano tra le tradizioni orientali e occidentali, creando un’atmosfera unica che arricchirà il percorso.

Gusto. Corner dedicati by Dammann Frères Italia offriranno la possibilità di assaporare tisane ispirate all’Estremo Oriente, preparate appositamente per evocare l’atmosfera delle tradizioni orientali. Un’occasione per degustare infusi che stimolano il palato, trasportando i visitatori in un viaggio di sapori e profumi esotici.

Tatto. La touch experience permetterà ai partecipanti di entrare in contatto diretto con tessuti, materiali e lavorazioni artigianali. Ogni partecipante potrà scoprire attraverso il tatto l’eccellenza sartoriale firmata Alberto Zambelli, esplorando la qualità e la morbidezza dei tessuti utilizzati nelle collezioni.

Olfatto. Un itinerario olfattivo accompagnerà i visitatori, con fragranze ispirate ai tessuti proposti nelle collezioni firmate Alberto Zambelli. Ogni angolo dell’evento sarà arricchito da essenze naturali che richiamano l’arte sartoriale e l’eleganza dei materiali, evocando l’armonia tra Oriente e Occidente. Inoltre, sarà presentato in esclusiva il profumo Alberto Zambelli e il profumo Palazzo Guazzoni Zaccaria, creato per celebrare la storicità e la maestosità della location che ospita l’Accademia.

Alle ore 17:30 il pubblico sarà coinvolto in una performance live, inaspettata e immersiva, che prenderà forma nel cuore dell’esperienza. Un gesto artistico che si inserisce in un contesto più ampio: Identità confuse, un’installazione firmata NexTheatre Cremona, che riflette sul nostro tempo, così saturo di stimoli da disorientare.

Alle 18:30 seguirà il press opening riservato a stampa, influencer e ospiti.

In occasione di questa giornata tra annunci e sorprese, partirà anche una call to action inedita rivolta a tutti i giovani interessati ad avvicinarsi a questo mondo. Alberto Zambelli, da sempre vicino alle nuove generazioni e ai giovani talenti, offrirà la possibilità di inviare il proprio portfolio all’indirizzo: info@accademiaalbertozambelli.com. A chi invierà il materiale entro il 20 giugno, sarà inviata una risposta dallo stesso Zambelli con tutti i consigli e le consulenze sul proprio portfolio.

Il brand. Fondato da Alberto Zambelli nel 2013, l’omonimo brand è riconosciuto per lo stile minimale e decorativo, fatto di linee pulite ed architettoniche oltre all’utilizzo di materie nobili e dettagli preziosi. La continua ricerca di materiali, forme e lavorazioni orientati all’alto Pret-à-Porter e l’attitudine all’uso di materiali naturali, hanno insignito Zambelli nel 2014 fra i 15 talenti della Milano Fashion Week.

Zambelli in questi anni stringe importanti collaborazioni in Oriente, dal quale rimane affascinato. E così l’oriente diventa il centro di nuovi studi di volumi nei quali estetica e funzione sono un unico. Le collezioni traducono una visione contemporanea e personale dell’Heritage Made in Italy, progettate, realizzate e prodotte all’interno del Headquarters Alberto Zambelli a Km Zero.

