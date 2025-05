Chiara Ferragni è tornata single. Giovanni Tronchetti Provera, l’ultimo amore dell’imprenditrice digitale, è tornato dall’ex moglie Nicole Moellhausen.

Le foto del riavvicinamento su numero di Chi in edicola il 21 maggio: dopo essersi ritrovati a Portofino in due tavoli vicini, “i due ex vengono lasciati soli, e iniziano a parlare. Parlano come forse non facevano da tempo, discutono anche, si chiariscono. E, alla fine, Giovanni accompagna la ex moglie alla macchina. Saluta la tata, saluta e figli, e saluta Nicole. Un bacio che apre nuovi scenari“ si legge sul settimanale di Massimo Borgnis. Tronchetti Provera è stato sposato a lungo con Nicole Moellhausen, milanese di origini tedesche, che l’ha reso padre di tre bambini. Che sono a scuola con i figli della Ferragni.

