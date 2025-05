Cambiano le regole di funzionamento della chat del Controllo di vicinato, introdotto una decina di anni fa, così da rendere questo strumento di comunicazione più adeguato ai tempi e alle esigenze che ad oggi sono radicalmente cambiate.

Di questo si è parlato nell’incontro promosso dall’assessore alla Sicurezza Santo Canale e dal Comandante della Polizia Locale Luca Iubini con i presidenti e i vicepresidenti di tutti i Comitati di Quartiere tenutosi nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio nella sede del Comando di piazza Libertà.

Un momento di confronto che ha visto la partecipazione della vicesindaca Francesca Romagnoli, in quanto assessora con delega ai Quartieri e alle Reti di comunità. Per la Polizia Locale è intervenuto anche il commissario Nicola Bruneri, responsabile della Centrale Operativa.

Come spiegato dall’assessore Canale e dal Comandante Iubini, per gestire tutte le segnalazioni che arrivano via WhatsApp dai Comitati di Quartiere si è ritenuto di adottare una strategia operativa più aderente ai tempi, e quindi dotata di maggiore celerità ed efficacia.

Infatti, sino ad ora, dai Comitati di Quartiere giungevano via WhatsApp sia segnalazioni attinenti al decoro urbano in senso lato, che non rivestono carattere di eccezionalità e a seguito delle quali è possibile intervenire in tempi ragionevoli e non immediati, sia segnalazioni che rivestono carattere di urgenza, quali, ad esempio, la presenza di persone dal fare sospetto che si aggirano per il quartiere o comunque situazioni che necessitano un intervento celere, per scongiurare la messa in pericolo di persone o cose.

Per gestire al meglio il flusso delle informazioni e assicurare così un rapido intervento laddove necessario, dopo un ampio confronto tra i presenti, si è concordato di avviare, in via sperimentale, sino alla fine dell’anno, un nuovo metodo di funzionamento del canale WhatsApp dei Comitati di Quartiere.

Per le emergenze ci si dovrà rivolgere innanzitutto al 112 oppure utilizzare il numero di emergenza della Centrale Operativa del Comando di piazza Libertà, 0372 454516. Solo dopo la telefonata i cittadini potranno inviare un messaggio via WhatsApp, per conoscenza, riferito a quanto prima segnalato.

Per le segnalazioni che non rivestono carattere di urgenza, queste andranno fatte telefonando al numero dedicato 0372 407427, ferma restando la facoltà di far seguire un messaggio attraverso il canale attualmente in funzione, sempre per conoscenza.

La Polizia Locale utilizzerà la chat per informare i residenti in merito a situazioni che possono riguardare il quartiere, sia da un punto di vista della sicurezza, che della viabilità.

Questo non significa depotenziare la chat del Controllo di vicinato, ma restare al passo con i tempi, che richiedono sempre più interventi rapidi e mirati, tenuto conto che i Comitati di Quartiere hanno chat di gruppo che vengono gestite in autonomia e che non sono collegate alla Centrale Operativa.

© Riproduzione riservata