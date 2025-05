Proseguono gli interventi di digitalizzazione ed efficientamento della rete idrica provinciale, finanziati con i fondi Pnrr. Nelle prossime settimane, Padania Acque completerà l’installazione di 450 noise loggers nei comuni di Piadena, Soresina e Soncino, con una copertura di rete pari a 131 chilometri.

Questa strumentazione all’avanguardia è in grado di analizzare lo stato qualitativo della rete acquedottistica in pressione e di individuare eventuali perdite occulte o causate da rotture di tubazioni, rintracciabili solo mediante specifiche attività di ricerca. Il valore complessivo dei lavori è di quasi 500mila euro.

Il flusso di acqua che fuoriesce da una condotta in pressione genera frequenze sonore e vibrazioni che si propagano lungo la rete idrica. Il noise logger è un dispositivo che, attraverso il rilevamento acustico, intercetta e registra questi rumori nelle tubazioni e le alterazioni legate alle dispersioni, permettendo un monitoraggio costante della rete di distribuzione. Grazie a questo dispositivo, è possibile localizzare con precisione le perdite e intervenire con la riparazione o la sostituzione della tubazione.

Il noise logger per i sistemi idrici installato da Padania Acque è composto principalmente da tre componenti: sensori acustici ad alta sensibilità per l’individuazione tempestiva delle perdite, una connessione IoT per trasmettere i dati in tempo reale e un sistema di gestione da remoto su Cloud, configurabile e controllabile a distanza per ottimizzare le operazioni.

L’adozione di questa nuova tecnologia si inserisce nel più ampio progetto di efficientamento delle reti acquedottistiche, con lo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di riduzione delle perdite idriche, che attualmente si attestano al 23,1%, rispetto alla media nazionale del 42%.

L’impegno è di scendere sotto il 21% entro il 2026. Un obiettivo ambizioso per Padania Acque, già premiata per la Qualità Tecnica dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che ha collocato il gestore unico dell’idrico cremonese al primo posto della classifica italiana per il biennio 2018-2019 e al secondo posto per il periodo 2020-2021.

“I risultati conseguiti negli ultimi anni non rappresentano un punto di arrivo, ma l’impegno della Società a migliorare costantemente il servizio reso al territorio e ai cittadini” commenta Padania Acque.

© Riproduzione riservata